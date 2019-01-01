فيديو – السد إلى نصف نهائي كأس الأمير برباعية في الغرافة

السد ثاني المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الأمير بعد الدحيل

فيسبوك تويتر بلال محمد

ضمن السد، مقعده في نصف نهائي كأس الأمير القطري بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدفين على حساب الشحانية في ربع نهائي البطولة.

المباراة بدأت بشكل حماسي من الجانبين وخاصة السد، وجاء التهديد الأول للزعيم في الدقيقة 14 بعد تمريرة من تشافي إلى بغداد بونجاح الذي سدد ولكن كرته تمر بجوار القائم.

وفي الدقيقة 17 أعلن خوخي بوعلام عن الهدف الأول للسد، بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها برأسية سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 33 ألغي حكم المباراة الهدف الثاني للسد، الذي سجله بغداد بونجاح بداعي التسلل، ولكن المهاجم الجزائري عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تمريرة من حسن الهيدوس.

وفي الدقيقة 75 قتل أكرم عفيف المباراة إكلينيكياً بعد الهدف الثالث لفريقه، بتسديدة قوية جاءت بعد بينية من بغداد من الجانب الأيسر.

وسريعاً وبعد أربع دقائق من هدف عفيف، قلص مهدي طارمي الفارق لصالح الغرافة بهدف أول، قبل ان يضيف عمرو سراج الهدف الثاني للغرافة.

وأطلق بونجاح رصاصة الرحمة على قلوب مشجعي الغرافة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف رابع.

وبهذه النتيجة ينتظر السد الفائز من مباراة الريان والعربي، والمقرر إقامتها يوم غد الجمعة.