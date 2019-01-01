فيديو - الزوراء يحسم ديربي العراق بجزائية في الميناء

الميناء يعاني، وخصه داوى جراحه على حسابه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

داوى الزوراء جراحه الآسيوية بفوز محلي في ديربي العراق أمام الميناء بهدف وحيد، على ملعب الشعب الدولي.

هدف اللقاء الوحيد جاء في الدقيقة 80 من عمر المباراة، من ضربة جزاء احتسبها الحكم، وسددها حسين جويد بنجاح.

وشهدت الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، تعرض محمد شوكان لاعب الميناء، للطرد المباشر بعدما اعتدى على لاعب الخصم دون كرة.

الفوز رفع رصيد الزوراء إلى النقطة 41 في المركز الرابع، بينما يعاني الميناء في المركز الـ15 بـ24 نقطة.

يذكر أن الزوراء كان قد تلقى الهزيمة في مباراته الأخيرة أمام النصر السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة بدوري أبطال آسيا.