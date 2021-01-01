فيديو | الزمالك: مصطفى محمد سينضم رسميًا لجلطة سراي خلال ساعات

مصطفى محمد في طريقه إلى الدوري التركي

أعلن عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب مصطفى محمد، من الانتقال إلى نادي جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

نادي جلطة سراي دخل في مفاوضات جادة مع نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، بشأن الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية.

سالم قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "موضوع مصطفى محمد سيتم إنهائه اليوم، وكل الأمور تسير في الاتجاه لصالح نادي جلطة سراي التركي".

متحدث الزمالك تابع: "العقد إعارة لمدة عام ونصف بنية البيع، وبعدها سيتم حسم الأمر، وفي حالة الشراء سيكون بمبلغ 4 ملايين دولار".

وعن بديل مصطفى محمد قال سالم: "باتشيكو متحمس بعودة باسم مرسي، لأنه يشبه أيمن حفني، محب ومنتمي لنادي الزمالك، ويرغب في العودة بأي شكل".

وواصل: "مدرب الزمالك مرحب جدًا بعودة باسم مرسي، والأيام القليلة القادمة قد تشهد جديدًا في هذا الأمر، بالإضافة لوضع حسام حسن في الاعتبار، خاصة وأن سموحة يرغب ضم عمر السعيد".

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يذكر أن نادي سانت إيتيان الفرنسي، دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك منذ شهر، من أجل التعاقد مع مصطفى محمد، ولكن تصريحات رئيسه تسببت في تراجع القلعة البيضاء عن الموافقة على العرض المقدم، وإغلاق ملف المفاوضات معه.