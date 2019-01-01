فيديو - الريان يتغلب على الأهلي برباعية في كأس نجوم قطر

الريان يواصل عروضه المميزة

حقق فريق الريان فوزًا هامًا على نظيره الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات كأس نجوم قطر "أوريدو"، ضمن دور المجموعات بالبطولة المحلية.

الريان واصل أداءه المميز وحقق الفوز الثاني على التوالي في كأس نجوم قطر، حيث فاز في المباراة الأولى على الشحانية بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل نبيل الزهر الهدف الأول للأهلي عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس مرمى الريان في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

وتعادل الريان في الدقيقة 37 من عمر المباراة عن طريق تباتا بعد جملة تكتيكية رائعة بين لاعبي الريان لتعود المباراة لنقطة البداية مرة أخرى بين الفريقين.

وأحرز سباستيان سوريا الهدف الثاني للريان في الدقيقة 47 من عمر المباراة برأسية رائعة داخل مرمى الأهلي بعد تلقيه عرضية مميزة من الجبهة اليمنى للريان.

وجاء الهدف الثالث للريان في الدقيقة 82 عن طريق خالد علي ليبتعد أكثر فأكثر بنتيجة المباراة، ويؤمن الـ3 نقاط الخاصة باللقاء من أجل الحفاظ على الانتصارات في بطولة الكأس.

وزاد عبدالعزيز الهزاع نصيب الريان في الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 84، ليحسم النتيجة لصالح فريقه وخطف الـ3 نقاط من الأهلي في المباراة القوية.

ويحتل الريان بعد هذا الفوز المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من مباراتين ويأتي ثانيًا الوكرة برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 3 نقاط.

ويشتد الصراع خلال المرحلة المقبلة على صدارة المجموعة حيث يقع السد أيضًا في نفس المجموعة.