فيديو – الريان إلى نصف نهائي كأس الأمير بعد تخطي العربي بركلات الترجيح

اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الأمير

فيسبوك تويتر بلال محمد

حسم الريان تأهله إلى نصف نهائي كأس الأمير، بعد فوزه على العربي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لكل فريق.

العربي افتتح أهداف اللقاء سريعاً في الدقيقة 12 عن طريق ويليفريد بوني، من علامة الجزاء بعدما سدد ركلة الجزاء بطريقة رائعة في يسار المرمى.

وفي الدقيقة 34 جاء هدف الرد من الريان عن طريق تاباتا، بعدما استلم تمريرة على مشارف منطقة الجزاء، راوغ الدفاع وسددها أرضية بقوة في الشباك معلناً عن الهدف الأول لفريقه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للقاء بـ 20 دقيقة وبعرضية من الجانب الأيسر، قابلها محمد صلاح برأسية سجل هدف التقدم من جديد للعربي.

وكادت ان تنتهي المباراة بفوز العربي بهدفين لهدف، ولكن كان لريفاس رأياً آخر عندما استغل الارتباك الدفاعي في الدقيقة 88 وسجل هدف التعادل، لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وتأهل الرهيب إلى نصف النهائي لمواجهة السد، بعد حسمه ركلات الترجيح لصالح بنتيجة 4/2.