فيديو - الرائد يخطف فوزًا هامًا من العدالة في الدوري السعودي

الرائد يصعد للمركز الثالث في الدوري السعودي

افتتحت اليوم الخميس مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بلقاء الرائد أمام نظيره العدالة على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية".

الرائد نجح في خطف نقاط المباراة الهامة، بهدف دون رد، أمام العدالة، من أجل تحسين مركزه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نجح أصحاب الأرض في فرض سيطرتهم على مجريات اللعب منذ بداية المباراة وبالفعل نجح الكاميروني أرناود دجوم في خطف هدف اللقاء الوحيد.

دجوم أحرز الهدف في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، برأسية رائعة من داخل منطقة الجزاء، بعد تلقيه عرضية قوية من الناحية اليمنى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الرائد، حيث دخل العدالة الشوط الثاني محاولًا إدراك التعادل للعودة للمنافسة على نقاط المباراة مرة أخرى ومحاولة الفوز.

وأهدر كاروليس أندريا لاعب العدالة ضربة جزاء في الدقيقة 51 لينهي على آمال فريقه في فرصة ثمينة من أجل العودة للقاء مرة أخرى.

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وارتفع رصيد الرائد إلى 23 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز الـ14.