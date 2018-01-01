فيديو - الدوري المغربي | تعادل نهضة بركان والحسني الجديدي وهزيمة قاتلة لاتحاد طنجة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة نهضة البركان والدفاع الحسني الجديدي، على الملعب البلدي لبركان، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري المغربي.

الفريق الضيف سجل هدفه في الدقيقة 34 بأقدام سايمون مسوفا، مستغلًا خطأ فادح من مدافع وحارس الفريق البركاني.

وفي الدقيقة 47، تعادل لابا كودجو فودوه لأصحاب الأرض من ضربة جزاء.

التعادل رفع رصيد الدفاع الجديدي في المركز الرابع برصيد 19 نقطة، بينما يأتي نهضة البركان إلى النقطة 14 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

#بطولة_إتصالات_المغرب| التعادل يحسم مواجهة نهضة بركان وضيفه الدفاع الحسني الجديدي بنتيجة 1-1 برسم مؤجل الأسبوع 03<<هدفا المواجهة>>. pic.twitter.com/96j178ZzVX — Arryadia TV officiel (@arryadiatv) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

وفي مباراة أخرى، إنما بالجولة الـ13، تلقى اتحاد طنجة الهزيمة في الوقت القاتل أمام أولمبيك أسفي، بهدف وحيد، على ملعب المسيرة الخضراء.

هدف أصحاب الأرض جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة، من مقصية رائعة بأقدام كوفي بوا.

الهزيمة جمدت رصيد اتحاد طنجة عند النقطة الـ14 في المركز الـ11، بينما ارتفع رصيد أولمبيك أسفي إلى النقطة 19 محتلًا المركز الخامس.