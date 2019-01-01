فيديو - الدوري المغربي | الوداد يتعثر بالتعادل والرجاء يفلت من الهزيمة في الوقت القاتل

التعادل حافظ لوداد الأمة على الصدارة لكنه أضاع فرصة توسيع فارق النقاط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعثر الوداد في لقاء الجولة الـ13 بالدوري المغربي، وحقق تعادلًا سلبيًا أمام نهضة بركان، على ملعب الأب جيكو.

التعادل حافظ لوداد الأمة على صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن حسنية أكادير صاحب المركز الثاني، بينما يأتي نهضة بركان في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وفي المباراة الثانية، هرب الرجاء من كمين الهزيمة أمام مولودية وجدة، وتمكن من خطف نقطة التعادل في الدقيقة الأخيرة، على الملعب البلدي بوجدة.

المولودية أهدر في بداية اللقاء ضربة جزاء، احتسبت له في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 49 تمكن توفيق أجروتن من التقدم له من رأسية قوية بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، نجح محسن ياجور من إدراك التعادل للأخضر من تسديدة قوية بعد خروج خاطئ لحارس مرمى وجدة.

بهذا التعادل يحتل النسور المركز السادس بـ17 نقطة، بينما ارتفع رصيد وجدة إلى النقطة 14 في المركز الـ12.