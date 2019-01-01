النتائج المباشرة
الدوري المغربي الممتاز

فيديو - الدوري المغربي | الوداد يتعثر بالتعادل والرجاء يفلت من الهزيمة في الوقت القاتل

آخر تحديث
التعليقات()
التعادل حافظ لوداد الأمة على الصدارة لكنه أضاع فرصة توسيع فارق النقاط

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

تعثر الوداد في لقاء الجولة الـ13 بالدوري المغربي، وحقق تعادلًا سلبيًا أمام نهضة بركان، على ملعب الأب جيكو.

التعادل حافظ لوداد الأمة على صدارة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن حسنية أكادير صاحب المركز الثاني، بينما يأتي نهضة بركان في المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

وفي المباراة الثانية، هرب الرجاء من كمين الهزيمة أمام مولودية وجدة، وتمكن من خطف نقطة التعادل في الدقيقة الأخيرة، على الملعب البلدي بوجدة.

المولودية أهدر في بداية اللقاء ضربة جزاء، احتسبت له في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 49 تمكن توفيق أجروتن من التقدم له من رأسية قوية بعدما استقبل عرضية من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، نجح محسن ياجور من إدراك التعادل للأخضر من تسديدة قوية بعد خروج خاطئ لحارس مرمى وجدة.

بهذا التعادل يحتل النسور المركز السادس بـ17 نقطة، بينما ارتفع رصيد وجدة إلى النقطة 14 في المركز الـ12.

الموضوع التالي:
تشيلسي ينفي موافقته على بيع نجمه الشاب في يناير
الموضوع التالي:
مانشستر سيتي 8 × 0 أليسون .. من يتفوق في صراع "الصواريخ بعيدة المدى"؟
الموضوع التالي:
رونالدو ثاني الأكثر بحثًا في إيطاليا بـ2018 - من الأول؟
الموضوع التالي:
الإسماعيلي يتحرك من قاع الدوري بفوز على المقاولون العرب
الموضوع التالي:
بسبب بوطيب - الزمالك يحيل مديره التنفيذي للتحقيق
إغلاق