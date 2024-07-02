فيديو | الدوري الإسباني في السعودية .. تركي آل الشيخ وتيباس يُعلنان مفاجآت كبيرة

رئيس رابطة الدوري الإسباني يتواجد في الرياض حاليًا

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن مفاجآت كبيرة تتعلق بالتعاون والشراكة بين السعودية ورابطة الدوري الإسباني، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس.

آل الشيخ ظهر في مقطع الفيديو برفقة خافيير تيباس رئيس رابطة "لاليجا" وقد أعلن خلاله عن توقيع عقود شراكة ورعاية قريبًا جدًا بين موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه والرابطة.

وكتب المسؤول السعودي البارز معلقًا على الفيديو "لقاء وشراكات مهمة مع لاليجا ورئيسها خافيير تيباس تشمل رعايات مع موسم الرياض و (جيا) وأحداث كبيرة إضافة إلى مباريات مهمة وخطط تعاون مستقبلية استراتيجية".

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المفاجأة الأكبر في حيدث آل الشيخ كان إعلانه إمكانية إقامة جولة أو جولتين من الدوري الإسباني في السعودية خلال العامين القادمين، مشيرًا إلى أن ذلك سيحدث بالتنسيق مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

يُشار إلى أن المصادر الصحفية أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيدرس إمكانية السماح بإقامة جولة أو جولتين من الدوري المحلي في أي دولة خارج حدودها، وهو الأمر الممنوع حاليًا والذي حال دون لعب قمة الأهلي والزمالك المصرية في السعودية.