فيديو - الدحيل يحقق الفوز بثلاثية على حساب العربي في دوري نجوم قطر

الدوري القطري يشهد مباريات مثيرة خلال الفترة الأخيرة

حقق الدحيل فوزًا هامًا على العربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نجوم قطر، الذي أقيم على ملعب "حمد الكبير".

الدحيل واصل تصدره لدوري نجوم قطر بتحقيق الفوز على صاحب الضيافة العربي الذي تعرض لاعبه فهد آل عبدالرحمن للطرد في الدقيقة 80.

تقدم الدحيل عن طريق المعز علي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليفاجيء أصحاب الأرض مبكرًا في أحداث اللقاء ليفكر في كيفية إعادة ترتيب أوراقه.

فيديو : هدف #الدحيل يتقدم 1 - 0 على #العربي في الدقيقة 4 عن طريق المعز علي ضمن منافسات #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/MR6fSrFEOM — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 24, 2020

وتعادل حمدي الحرباوي للعربي في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، من ضربة جزاء ليعيد مرة أخرى المباراة إلى بدايتها مرة أخرى والبحث عن هدف الفوز.

فيديو : هدف #العربي يدرك التعادل 1 - 1 أمام #الدحيل في الدقيقة 19 عن طريق حمدي الحرباوي من ركلة جزاء في #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/fA8ob9w3Lz — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 24, 2020

ولكن سريعًا ما عاد الدحيل إلى التقدم عن طريق إيدميلسون جونيو في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعد استغلال كرة عرضية مرت من بين دفاعات العربي.

فيديو : هدف #الدحيل يتقدم 2 - 1 على #العربي في الدقيقة 33 عبر ايدميلسون جونيور ضمن منافسات #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/GO6wP3yzPN — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 24, 2020

وسجل المعز علي الهدف الثالث للدحيل في الدقيقة 95 للتأكيد على الـ3 نقاط لصالح فريقه.

وبذلك ارتفع رصيد الدحيل إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب دوري نجوم قطر، بينما تجمد رصيد العربي عند 18 نقطة في المركز الخامس.