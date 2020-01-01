دوري النجوم القطري

فيديو - الدحيل يحقق الفوز بثلاثية على حساب العربي في دوري نجوم قطر

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الدوري القطري يشهد مباريات مثيرة خلال الفترة الأخيرة

حقق الدحيل فوزًا هامًا على العربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري نجوم قطر، الذي أقيم على ملعب "حمد الكبير".

الدحيل واصل تصدره لدوري نجوم قطر بتحقيق الفوز على صاحب الضيافة العربي الذي تعرض لاعبه فهد آل عبدالرحمن للطرد في الدقيقة 80.

تقدم الدحيل عن طريق المعز علي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، ليفاجيء أصحاب الأرض مبكرًا في أحداث اللقاء ليفكر في كيفية إعادة ترتيب أوراقه.

وتعادل حمدي الحرباوي للعربي في الدقيقة 19 من عمر اللقاء، من ضربة جزاء ليعيد مرة أخرى المباراة إلى بدايتها مرة أخرى والبحث عن هدف الفوز.

ولكن سريعًا ما عاد الدحيل إلى التقدم عن طريق إيدميلسون جونيو في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعد استغلال كرة عرضية مرت من بين دفاعات العربي.

وسجل المعز علي الهدف الثالث للدحيل في الدقيقة 95 للتأكيد على الـ3 نقاط لصالح فريقه.

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وبذلك ارتفع رصيد الدحيل إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب دوري نجوم قطر، بينما تجمد رصيد العربي عند 18 نقطة في المركز الخامس.

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