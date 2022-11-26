فيديو | "الحكم تغاضى عن طرد لاعب بولندا وركلة جزاء السعودية صحيحة"

الحكم البرازيلي لم يقم بطرد لاعب بولندا في بداية المباراة!

أكد المحلل التحكيمي جمال الغندور، على أن البرازيلي ويلتون سامبايو حكم مباراة السعودية وبولندا، تغاضى عن طرد أحد لاعبي الأخير، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وتلقى المنتخب السعودي الهزيمة من نظيره البولندي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

الغندور قال خلال تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "كان يجب طرد اللاعب رقم 2 في منتخب بولندا "ماتي كاش"، بسبب أكثر من مخالفة ارتكبها ضد لاعبي السعودية".

⏯️ شاهد الفقرة التحكيمية الخاصة بمباراة بولندا والسعودية مع خبير التحكيم بقنواتنا جمال الغندور.



ياسر القحطاني غاضب بسبب بعض قرارات التحكيم في مباراة السعودية وبولندا#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #بولندا_السعودية #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/F8HmPUGp9j — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2022

وكشف الحكم الدولي السابق عن رأيه في ركلة الجزاء التي حصل عليها الأخضر، حيث قال: "ركلة جزاء صحيحة لمنتخب السعودية بسبب ركل قدم صالح الشهري".

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة المكسيك في الجولة الختامية ضمن منافسات دور المجموعات، والتي ستحسم تأهل الأخضر إلى دور الـ16 بالمونديال.