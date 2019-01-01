فيديو | الحزم يستقبل جروس بهدف عالمي من تانيدا
التعليقات()
د50'هدف لـ #الحزم! ⚽— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 26, 2019
#براهيم_تانديا يسجل الهدف الاول
#الحزم 1 : 0 #الاهلي
#الحزم_الاهلي
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/GIt8BCtB0N
أحرز براهيما تانيدا لاعب الحزم هدفًا عالميًا في شباك الأهلي، خلال المباراة المقامة بينها حاليًا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الحزم والأهلي: مباشر لحظة بلحظة
وتُعد هذه هي المباراة الأولى لكريستيان جروس وهو يتولى الإدارة الفنية للأهلي للولاية الثالثة، ويبدو أن بدايته كالعادة لن تكون بالجيدة.
يذكر أن الأهلي قد انتصر في المباراة السابقة على التعاون بثلاثة أهداف لهدف في آخر مباريات المدرب صالح المحمدي.