فيديو - الحزم يُذيق الهلال أول هزيمة في الموسم بقرار تحكيمي مثير للجدل

سقوط الهلال أمام الحزم في الدوري السعودي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تلقى الهلال أول هزيمة في الموسم الحالي أمام الحزم بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من منافسات كأس الآمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال حقق الموسم الحالي 10 انتصارات وتعادل في 2 خلال 12 مباراة، لتكتب أول هزيمة له أمام الحزم.

تقدم الهلال أولًا كالعادة عن طريق الفرنسي جوميز في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، بعد عرضية رائعة من محمد البريك. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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📹 الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب قوميز في الدقيقة 18

الهلال 1 : 0 الحزم#الهلال_الحزم#دوري_بلس pic.twitter.com/A8uxO1VTwb — دوري بلس (@dawriplusksa) December 15, 2018

وتصدى مالك عسلة لبعض المحاولات من لاعبي الهلال ليزيد الفارق والنتيجة ليحسم المباراة مبكرًا قبل الدخول إلى حسابات أخرى.

وفاجأ الحزم أصحاب الأرض في أول دقيقة بالشوط الثاني بهدف رائع في الدقيقة 46 من هجمة مرتدة، حيث فشل مدافع الهلال في إبعادها ليتمكن الصيعري من إحراز التعادل.

📹 الهدف الأول لنادي الحزم سجله اللاعب محمد الصيعري في الدقيقة 46

الهلال 1 : 1 الحزم#الهلال_الحزم#دوري_بلس pic.twitter.com/HXGJzeu2a3 — دوري بلس (@dawriplusksa) December 15, 2018

وواصل لاعبي الهلال محاولاتهم للعودة إلى التقدم مرة أخرى، ولكن دفاعات الحزم وحارسهم عسلة تصدوا لهذه المحاولات جيدًا.

وفي الدقيقة 80 وجه لاعبي الحزم صدمة لجميع من يتواجد في الملعب، بهدف ثاني عن طريق إليماو بعد إلغاء هدف للهلال للعودة لاحتساب ركلة جزاء للحزم عن طريق تقنية الفيديو.

في لقطة هي الأغرب هذا الموسم.. الحكم يلغي هدفاً هلالياً ويحتسب ركلة جزاء لنادي الحزم بعد الرجوع لتقنية VAR#الهلال_الحزم#دوري_بلس pic.twitter.com/s9qxl4Vc4c — دوري بلس (@dawriplusksa) December 15, 2018

وسدد إليماو ركلة الجزاء بنجاح ليحصل على الثلاثة نقاط لصالح فريقه ويسقط الهلال لأول مرة في الموسم بالهزيمة بعد مرور 13 مباراة.

📹 الهدف الثاني لنادي الحزم سجله اللاعب اليماو في الدقيقة 80

الهلال 1 : 2 الحزم#الهلال_الحزم#دوري_بلس pic.twitter.com/ZwN9TdWVkE — دوري بلس (@dawriplusksa) December 15, 2018

وتجمد رصيد الهلال عند 32 نقطة في المركز الأول بالدوري السعودي، بينما ارتفع رصيد الحزم إلى 14 نقطة في المركز الـ10.