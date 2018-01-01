النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

فيديو - الجماهير تقتحم الملعب قبل مواجهة الهلال وأحد

التعليقات()
تذاكر المباراة نفدت بأكمالها بالأمس، فاضطر البعض لاقتحام الملعب

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

سادت حالة من الفوضى محيط استاد الأمير محمد بن عبد العزيز؛ الذي يستضيف مواجهة الهلال وأحد السعوديين، قبل انطلاق المباراة بدقائق.

وتقام المباراة على ملعب أحد، ضمن الجولة الـ11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، في تمام الساعة السادسة والثلث مساءً بتوقيت الرياض.

الأرقام تمنح جماهير الهلال الثقة قبل مواجهة أُحد

اختيارات المحررين

صحيفة "الرياضية" السعودية نشرت فيديو يظهر اقتحام عدد من الجماهير لبوابات الاستاد، لحضور المباراة دون حمل تذاكر.

وكانت الشركة الراعية قد أعلنت بالأمس نفاد كافة تذاكر المباراة، في ظل الإقبال الكبير عليها.

يذكر أن الزعيم يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

بينما يأتي صاحب الأرض اليوم في المركز الـ15 برصيد ست نقاط فقط.

الموضوع التالي:
الخصم العنيد، إيفرتون يتربص بجوارديولا لزيادة أوجاعه!
الموضوع التالي:
جيل 92 يفاجئ فيرجسون بلفتة جميلة
الموضوع التالي:
وكيله: نقاد هامسيك لا يفقهون شيئًا عن كرة القدم
الموضوع التالي:
أول رد من بن عطية على خسارته جائزة “BBC” لحساب صلاح
الموضوع التالي:
هاني أبو ريدة يهنئ محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي
إغلاق