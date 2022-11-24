فيديو | الجماهير الهندية تصنع مُجسمًا لسالم الدوسري!

شعبية نجم الأخضر تزداد حول العالم بعد هدفه في مرمى الأرجنتين

احتفلت الجماهير الهندية على طريقتها الخاصة، بالهدف الذي سجله سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي، في مرمى الأرجنتين، ضمن منافسات كأس العالم.

سالم الدوسري سجل الهدف الثاني للأخضر السعودي في مرمى التانجو الأرجنتيني، ليقود الصقور لتحقيق انتصار تاريخي، في افتتاح مباريات المنتخبين بالمونديال.

وتداولت الجماهير السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر يظهر فيه الجماهير الهندية، وهي تقوم بنقل مجسم كبير لسالم الدوسري لاعب الأخضر.

بعد هدف 'سالم الدوسري' الجميل في مرمى الارجنتين، جماهير من الهند تصنع مجسم ضخم لسالم الدوسري 🤩💚#FIFAWorldCup | #المنتخب_السعودي pic.twitter.com/YWmV1nzZ9m — بيت الهلال (@baytAlhilal) November 24, 2022

وقامت مجموعة الجماهير التي نقلت المجسم، بوضعه في أحد الأماكن في الهند، وذلك احتفالًا بنجم الأخضر الذي سجل هدفًا عالميًا في مرمى الأرجنتين.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة بولندا مساء يوم السبت المقبل، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة، ببطولة كأس العالم قطر 2022.