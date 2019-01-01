فيديو - الجزيرة يهزم كلباء في 15 دقيقة والوصل يحقق فوزه الأول

فخر أبو ظبي انتصر بصعوبة مستغلًا النقص العددي

حقق الجزيرة فوزًا مثيرًا أمام اتحاد كلباء بثلاثية مقابل هدفين، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

الضيوف افتتحوا التسجيل أولًا في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، عن طريق هنريكه.

أما فخر أبو ظبي فخطف المباراة في الربع ساعة الأخيرة، بعدما استفادوا من النقص العددي لدى اتحاد كلباء، إثر طرد جمال عبد الله السراح بكارت أحمر مباشر.

علي مبخوت سجل الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 74، وتبعه خلفان مبارك بالهدف الثاني في الدقيقة 83، وأخيرًا هدف زايد العامري قبل نهاية المباراة بدقيقتين.

الفوز رفع رصيد الجزيرة إلى النقطة العاشرة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما يأتي كلباء في المركز الـ13 بثلاث نقاط فقط.

وفي إطار مباريات الجولة نفسها، حقق الوصل انتصاره الأول في الموسم أمام الظفرة بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد حمدان بن زايد.

الإمبراطور خرج من الشوط الأول متقدمًا بهدفين، سجلهما فابيو دي ليما وويلتون سواريز في الدقيقتين 15 و40.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل الظفرة هدفه الوحيد عن طريق سهيل المنصوري، لكن ويلتون أمن فوز الوصل قبل النهاية بأربع دقائق، مسجلًا الهدف الثالث.

الفوز رفع رصيد الوصل إلى النقطة الرابعة في المركز الـ12، بينما تجمد الظفرة عند سبع نقاط في المركز السابع.