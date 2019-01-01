فيديو - الجزيرة يمُطر شباك الوحدة برباعية ويصعد لنصف نهائي كأس الخليج العربي

الجزيرة يقدم عرضًا جيدًا أمام الوحدة

حقق الجزيرة فوزًا كبيرًا على نظيره الوحدة، بثلاثة أهداف دون مقابل، في ربع نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "آل نهيان".

الجزيرة حسم النتيجة من الشوط الأول بل في 4 دقائق فقط، قام بإحراز ثلاثية صعدت به إلى الدور المقبل من كأس الخليج العربي، في نصف النهائي.

تقدم عبد الرحمن عموري، صانع ألعاب الجزيرة، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 30 بطريقة رائعة لـ"لوب" مميز في مرمى الوحدة.

وأحرز ميلوس كوزانوفيش الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 32 برأسية رائعة بعد ركنية رائعة ليزيد الفارق مع الوحدة في المباراة.

وأزاد الفارق كينو في الدقيقة 34 بعد هجمة منظمة بينه وبين عموري انتهت بتسديدة متقنة على يسار حارس مرمى الوحدة الإماراتي.

وفي الشوط الثاني أحرز خلفان مبارك الهدف الرابع للجزيرة في الدقيقة 87 من عمر المباراة ليصعد بفريقه إلى نصف نهائي البطولة.