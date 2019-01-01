فيديو - الجزيرة والوصل إلى دور الثمانية بكأس رئيس الإمارات

الوحدة وخورفكان يودعان البطولة

أكمل الجزيرة والوصل عقد الفرق المتأهلة إلى دور الـ8 بكأس رئيس الإمارات، بعد الإطاحة بالوحدة وخوفكان.

الجزيرة حقق الفوز في الكلاسيكو أمام الوحدة بثلاثية مقابل هدفين، على استاد الشامخة بنادي بني ياس.

فخر أبو ظبي سجل هدفه الأول بعد مرور ست دقائق فقط من ضربة جزاء، سددها علي مبخوت بنجاح.

وشهدت الدقيقة 19، إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه حسين عباس؛ لاعب العنابي، ثم تعقدت أمور الوحدة أكثر بخروج إسماعيل مطر مصابًا في الدقيقة 23، تبعه صاحب الهدف مبخوت، للإصابة أيضًا في الدقيقة 40.

مع مرور 13 دقيقة من الشوط الثاني، أدرك الوحدة التعادل بهدف طحنون الزعابي، ثم تقدم الجزيرة من جديد في الدقيقة 63 من عمر المباراة عن طريق زايد العامري.

وأضاف العامري الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 71، لكن قلص تيجالي الفارق بتسجيل الهدف الثاني للعنابي في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بعد مباراة مثيرة شهدت 5 أهداف..#الجزيرة يفوز على #الوحدة ويتأهل لربع نهائي #كأس_رئيس_الدولة بعد فوزه بنتيجة 3-2.. شاهد أهداف المباراة#الجزيرة_الوحدة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/FpmcTALnNr — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 24, 2019

أما الوصل فتغلب على خورفكان بهدف وحيد، على استاد الشارقة.

سجل الهدف فابيو ليما في الدقيقة 70 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

يذكر أن ستة فرق سبقت الجزيرة والوصل في التأهل؛ هي العين والشارقة وشباب الأهلي والظفرة وبني ياس واتحاد كلباء.