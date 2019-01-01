فيديو - التعاون يكتسح أُحد برباعية نظيفة في الدوري السعودي

عبدالفتاح آدم يقود التعاون للفوز على أحد بالدوري السعودي

حقق التعاون فوزًا كبيرًا على نظيره أُحد، بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل التعاون نتائجه الجيدة حيث لم يهزم في أخر 3 مباريات حقق فوزين وتعادل أمام اتحاد جدة، سلبيًا، في لقاء الجولة التاسعة عشر.

وافتتح التسجيل لسكري القصيم عبدالفتاح آدم في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، برأسية رائعة بعد أن تلقى عرضية مميزة من الجبهة اليسرى.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب: عبدالفتاح آدم في الدقيقة 14 #التعاون_أحد pic.twitter.com/lmKJ6T9gs8 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 14, 2019

وأضاف عبدالفتاح الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، بعد متابعته لعرضية من الجبهة اليمنى ليسددها في المرمى قبل أن يمسك بها حارس أحد.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب: عبدالفتاح آدم في الدقيقة 30 #التعاون_أحد pic.twitter.com/RRAuXDJ1F0 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 14, 2019

ولم يتمكن أحد من العودة في النتيجة، في الشوط الأول ولم ينجح لاعبيه من الوصول لشباك التعاون.

أضاف عبدالفتاح آدم الهدف الثالث "هاتريك"، في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، بعد انطلاقة رائعة وتسديدة ارتطمت في قدم مدافع أحد لتسكن الشباك.

🎥 فيديو للهدف الثالث لنادي #التعاون سجله اللاعب: عبدالفتاح آدم في الدقيقة 55 #التعاون_أحد pic.twitter.com/Iw05M57NiY — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 14, 2019

واختتم تاوامبا الأهداف في الدقيقة 85 للتعاون ليؤكد أحقية سكري القصيم بالثلاثة نقاط.

وارتفع رصيد التعاون إلى 33 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد أحد عند 12 نقطة في أخر مركز بالترتيب.