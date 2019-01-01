فيديو - التعاون يحقق فوزًا هامًا على الفيصلي بالدوري السعودي
حقق فريق التعاون الفوز على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقدم التعاون مستوى أكثر من ممتاز، امام الفيصلي وحسم الثلاث نقاط الهامة في مشواره في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
أحرز الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم التعاون الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 44 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم سكري القصيم.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 26, 2019
هدف #التعاون الأول سجله لياندر تاومبا في الدقيقة 44
#التعاون_الفيصلي #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/2pY7etntY1
وفي الشوط الثاني، أحرز التعاون الهدف الثاني في الدقيقة 63 عن طريق إيجور روسي بالخطأ في مرماه لتقرب الثلاث نقاط أكثر لنادي التعاون.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 26, 2019
هدف #التعاون الثاني سجله إيقور روسي (خطأ في مرماه) في الدقيقة 63
#التعاون_الفيصلي #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/rx0DrKjRWr
وأحرز روسي الهدف الأول للفيصلي في الدقيقة 80، ولكن لم يكن الهدف كافيًا للعودة للقاء والمنافسة على الثلاثة نقاط أو خطف نقطة واحدة على الأقل.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 26, 2019
هدف #الفيصلي الأول سجله إيقور روسي في الدقيقة 80
#التعاون_الفيصلي #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين#الدوري_السعودي_للمحترفين#MBSLeague pic.twitter.com/Zk095eunFa
وارتفع رصيد التعاون إلى 10 نقاط في المركز السابع في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 14 نقطة في المركز الخامس.