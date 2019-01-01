فيديو - الترجي التونسي يحلق بالصدارة بالفوز على أورلاندو بثنائية

فوز هام للترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

حقق الترجي التونسي، فوزًا غاليًا على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا على ملعب "المنزة".

نجح الترجي التونسي في توسيع الفارق بينه وبين الفريق الجنوب إفريقي، بعد الفوز بهدفين دون رد على أرضه ووسط جماهيره في لقاء رائع.

أحرز أنيس البدري الهدف الأول للترجي التونسي، في الدقيقة 16 بعد تنفيذ ركلة حرة مباشر بشكل مميز، داخل منطقة الجزاء، ليسدد أنيس البدري بيسراه سكنت شباك أورلاندو.

وفي الدقيقة 90 أضاف هيثم الجويني الهدف الثاني للفريق التونسي، بعد هجمة مرتدة بقيادة أنيس البدري الذي مرر الكرة للجويني والمرمى خالي ليسدد بسهولة محرزًا الهدف الثاني.

وبذلك ارتفع رصيد الترجي التونسي إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة الثانية بينما تجمد رصيد أورلاندو عند 5 نقاط في المركز الثاني.