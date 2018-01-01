فيديو - الباطن يخطف فوزًا هامًا أمام القادسية

الباطن يحقق فوزًا على القادسية بالدوري السعودي

فيسبوك تويتر عبده الليثي

حقق الباطن فوزًا هامًا على نظيره القادسية، بهدفين دون رد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستضاف الباطن نظيره القادسية، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب "الباطن".

واستمر التعادل السلبي بالمباراة حتى مرور ساعة من عمر اللقاء، قبل أن يكسر لاعبي الباطن صيام التهديف وخطف الثلاثة نقاط. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وأحرز كريسان دا كروز الهدف الأول بالمباراة، في الدقيقة 65 من عمر اللقاء، بعد انفراده بمرمى نادي القادسية وتسديد الكرة على يساره.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الباطن سجله اللاعب : كريسان في الدقيقة 65

الباطن 1 : 0 القادسية #الباطن_القادسية pic.twitter.com/o7kcAWDjht — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 27, 2018

وأحرز نفس اللاعب الهدف الثاني للسماوي في الدقيقة 93 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #الباطن سجله اللاعب : كريسان في الدقيقة 90+3

الباطن 2 : 0 القادسية #الباطن_القادسية pic.twitter.com/NrlYQLptvi — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 27, 2018

وارتفع رصيد الباطن إلى 14 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد القادسية عند 20 نقطة في المركز الثامن بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.