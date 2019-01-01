فيديو - الاتفاق يهزم الوحدة بثنائية في بداية مشوارهما
حقق الاتفاق فوزه في المباراة الافتتاحية له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، أمام الوحدة بثنائية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.
هدف المباراة الأول جاء في الدقيقة 57 من جملة رائعة، بدأت بركلة حرة وصلت إلى داخل منطقة الجزاء ليتم تهيأتها برأسيتين إلى فواز الطريس، الذي يضعها برأسية من الوضع طائرًا داخل الشباك بنجاح.
وفي الدقيقة 6+90 أضاف الضيوف ثاني أهدافهم عن طريق نعيم السليتي، لتنتهي المباراة لصالح الاتفاق بنتيجة 2-0.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) August 24, 2019
هدف #الاتفاق الأول سجله اللاعب فواز الطريس في الدقيقة 57#الوحدة_الاتفاق #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #الدوري_السعودي_للمحترفين #MBSLeague pic.twitter.com/JWnGWX2Qt3
بهذا الفوز يتساوى الاتفاق مع الهلال والاتحاد والنصر والشباب برصيد ثلاث نقاط، فيما فقد الوحدة أولى ثلاث نقاط في مشواره.
ومن المقرر أن يلاقي الوحدة فريق أبها في الجلو المقبلة يوم 30 من الشهر الجاري، فيما يواجهة الاتفاق فريق الأهلي في 31 من الشهر نفسه.