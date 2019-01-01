فيديو - الاتحاد يتعادل مع الفتح في الدوري السعودي بالوقت القاتل
تعادل الفتح مع الاتحاد، بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الاتحاد واصل عروضه المخيبة للآمال، وتلقى هزيمة جديدة أمام الفتح، ضمن منافسات جولة الثالثة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
انتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، وسط أداء مخيب للآمال من قبل لاعبي اتحاد جدة، ولكن الفرص التي اتيحت للطرفين لم ينجحا في هز الشباك.
وفي الشوط الثاني، دخل الفريقين بقوة من أجل خطف الفوز، لتحسين مركزهم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ونجح محمد مجرشي من خطف هدف الفوز في المباراة في الدقيقة 74 من أجل خطف 3 نقاط في سباق الدوري.
وأحرز مجرشي الهدف بعد تبادل كرات مميز بين اللاعبين في الناحية اليسرى، انتهت بتسديدة يسارية من اللاعب في الزواية البعيدة لحارس الاتحاد.
د74’ هدف للفتح! ⚽#محمد_مجرشي يفتتح التسجيل#الاتحاد 0 : 1 #الفتح#الاتحاد_الفتح#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 28, 2019
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/WrwwlY8SZd
وتعادل عبدالرحمن الغامدي في الدقيقة 94 من عمر المباراة، ليخطف نقطة هامة في مشوار العميد.
أهداف المباراة | #الاتحاد 1 : 1 #الفتح#الاتحاد_الفتح #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين pic.twitter.com/ZwBHndtmM3— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 28, 2019
ورفع الفتح رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 15 نقطة في المركز الـ13.