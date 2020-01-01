فيديو - الإسماعيلي يتأهل لدور الـ4 بكأس محمد السادس على حساب الاتحاد السكندري
خطف الإسماعيلي بطاقة التأهل إلى دور الـ4 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعدما أطاح بالاتحاد السكندري.
مباراة الإياب جمعت بين الفريقين على استاد الإسماعيلية، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.
زعيم الثغر سنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة 28، بعدما وصلت كرة عرضية إلى خالد قمر داخل منطقة الجزاء، حولها برأسية قوية في اتجاه المرمى إلا أن العارضة حرمته من هدف محقق.
وألغى حكم المباراة هدفًا للاتحاد في الدقيقة 32، بعد تشاور مع حكم تقنية الفيديو، بداعي التسلل.
هدف ملغى لـ #الاتحاد_السكندري بداعي التسلل #أبوظبي_الرياضية 1#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الإسماعيلي_الاتحاد_السكندري pic.twitter.com/P0VdFWOnnZ— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2020
وفي نهاية الشوط الأول، تألق عماد السيد؛ حارس مرمى الفريق السكندري، وأنقذ مرماه ببراعة من تسديدة قوية بأقدام محمد الشامي.
مع بداية الشوط الثاني، حرمت العارضة الشامي من هدف رائع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة، تألق الحارس السيد من جديدة وتصدى بشكل رائع، لتسديدة رائعة من عبد الرحمن مجدي؛ لاعب الدراويش.
من زاوية ضيقة!— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 26, 2020
تسديدة صاروخية من #عبدالرحمن_مجدي لاعب #الإسماعيلي و #عماد_السيد يتألق في إبعادها#أبوظبي_الرياضية 1#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#الإسماعيلي_الاتحاد_السكندري pic.twitter.com/QDhdrY61X8
ودارت المباراة سجالًا بين الفريق وسط تألق من كلا الحارسين في الزود عن مرماهما، لتنتهي المباراة سلبيًا دون أهداف.
ورجحت نتيجة مباراة الذهاب كفة الدراويش، ليتأهلوا لدور الـ4، حيث كانوا قد فازوا بالمباراة بهدف وحيد.