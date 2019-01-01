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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيديو - الأهلي يواصل المنافسة على مقعد آسيوي بالفوز أمام الفيصلي

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الراقي سجل رباعية بسهولة
زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

انتصر الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد أمام الفيصلي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الراقي استغرق خمس دقائق فقط بعد صافرة البداية حتى يهز الشباك، بتسديدة من ستانسيو من داخل منطقة الجزاء بعدما تسلم عرضية من عبد الفتاح عسيري.

وفي الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، أحرز عبد الفتاح عيسري الهدف الثاني للأهلي بعدما تسلم تمريرة عرضية أرضية من حمدان الشمراني أمام المرمى.

مع مرور ثلاث دقائق من عمر الشوط الثاني، قلص الفيصلي الفارق بتسجيل هدفه الوحيد بتسديدة من داخل المنطقة بأقدام دييجو كالديرون.

لكن سريعًا أضاف ديجانيني الهدف الثالث للراقي بعد انفراده بالحارس، ليسددها على يساره.

واختتم عثمان الحاج التهديف للراقي في الدقيقة 1+90، ليخطف الأهلي ثلاث نقاط مهمة.

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الفوز رفع رصيد الراقي إلى النقطة 52 في المركز الخامس، بينما تجمد الفيصلي عند 43 نقطة في المركز السادس.

 

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