فيديو - الأهلي يطيح بالوحدة من كأس الملك ويضرب موعدًا مع النصر

مواجهة قوية بين الأهلي والنصر في نصف النهائي

حقق الأهلي الفوز على نظيره الوحدة بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم على ملعب "مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية".

الأهلي خطف بطاقة نصف النهائي بفوز صعب على الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن ربع نهائي الأخير، وحول تأخره بهدف للفوز بهدفين.

الوحدة باغت الضيوف مبكرًا بعد مرور 8 دقائق فقط عن طريق عبدالله الزوري ليصعب الأمر على السويسري كريسيتان جروس المدير الفني للأهلي منذ بداية اللقاء.

الزوري استغل الكرة الساقطة داخل منطقة جزاء الأهلي من ضربة ركنية وسدد الكرة من بين أرجل مدافعي الراقي ليهز شباك الضيوف بالهدف الأول.

ولكن تدارك الأهلي الخطأ وحاول العودة سريعًا في المباراة من أجل عدم تصعب الموقف بمرور الوقت، وبعد 18 دقيقة تمكن الراقي من التعادل.

عمر السومة المهاجم السوري للأهلي تمكن من التعادل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء سجلها بقوة في أعلى مرمى حارس الوحدة كعادة السومة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليستمر التفكير من قبل المدربين في الشوط الثاني، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي الكأس.

الوافد الجديد ماركو مارين تمكن من خطف بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في كأس الملك، بمتابعة رائعة لكرة مرتدة من حارس مرمى الوحدة ليواصل تألقه في الدقيقة 68.

وبذلك ضرب الأهلي موعدًا قويًا مع النصر في نصف نهائي كأس الملك سيلعب يوم 15 مارس المقبل على ملعب الجوهرة المشعة.