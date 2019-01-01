فيديو - الأهلي المصري يكشف عن قميصه الجديد
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
كشف النادي الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، عن قميص الفريق الجديد لموسم 2018-2019، والمقدم من شركة "أمبرو" الإنجليزية.
القلعة الحمراء كانت قد تعاقدت مع الشركة الإنجليزية للملابس الرياضية بعد فسخ شركة "سبورتا" السعودية عقدها مع النادي، على خلفية الأزمة بين جمهور الشياطين الحمر وتركي آل الشيخ؛ مالك بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق.
ونشر الحساب لـ"أمبرو"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر به مجموعة من لاعبي الفريق وهم يرتدون القميص الجديد.
We Are @AlAhly. Together We Rise. 🔴⚪🦅— Umbro (@umbro) ٢٣ يناير ٢٠١٩
Introducing the new home shirt for the 18/19 season. #YallaYaAhly pic.twitter.com/r1bYn9gLyp
ومن المقرر أن يرتدي اللاعبون القميص الجديد غدًا الخميس، في مواجهة مصر المقاصة، التي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 بالدوري المصري الممتاز.
الشياطين الحمر يحتلون المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الصدارة، وإن كان لهم خمس مباريات مؤجلة.
💢 فرع التحقيق في الحوادث الجوية بالمملكة المتحدة أصدر بيانًا يؤكد فيه أن الرحلة قد تم تسجيلها برقمها ونوع الطائرة— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ يناير ٢٠١٩
كما أكدوا أنها تحتوي فقط على سالا والطيار ولا يوجد غيرهم على متن الطائرة
( 📸 : @JohnFernandez1) pic.twitter.com/JOW9CPB0jm