فيديو | أفضل من رونالدو .. جماهير روما تبهر العالم في تقديم ديبالا

اللاعب لم يصدق ما شاهده

بالنسبة لمعظم المتابعين في العالم هي مجرد صفقة مجانية للاعب كثير الإصابات رحل عن يوفنتوس إلى فريق لا ينافس بشكل كبير على الإصابات.

ولكن بالنسبة لجماهير نادي روما الإيطالي، كان التقديم الرسمي لصفقة التعاقد مع باولو ديبالا فرصة سانحة لإبهار العالم بشكل غير مسبوق.

الأمر فاق العديد من التقديمات الأخرى لنجوم أكبر وألمع من ديبالا سواء داخل أو خارج إيطاليا، بما فيهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال تقديمه مع يوفنتوس في 2018.

جلس النجم الأرجنتيني على درجات أهم أكثر المباني شهرة في مدينة روما العريقة، وانغمس في المشهد الذي أمامه، وكأنه لا يصدق أن كل هذا يحدث من أجله هو فقط.

قام حوالي 8000 مشجع من جماهير النادي الإيطالي بغناء نشيد روما، في الوقت الذي كانت تنهمر فيه دموع الفرحة من عيون ديبالا خلال التقديم الدرامي الذي أقيم في مبنى "Palazzo della Civiltà Italiana" الشهير.

Paulo #Dybala si è regalato un sogno bellissimo.pic.twitter.com/hqXtghuXjF — Marco Conterio (@marcoconterio) July 26, 2022

ومن المعروف أن جماهير روما تغني النشيد الرسمي للنادي أكثر من مرة قبل كل مباراة على الملعب الأولمبي الخاص بالفريق، ولكن نادرًا ما يتم غناء النشيد بهذا المكان التاريخي، ولكنه حدث بسبب ديبالا.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني البالغ من العمر 28 سنة، والذي كان قريبًا من الانتقال لإنتر أو ميلان بالمجان هذا الصيف، نجح في تسجيل 115 هدفًا وصنع 48 في 293 مع يوفنتوس، وقام بالتوقيع في صفقة انتقال حر لروما حتى يونيو 2025.