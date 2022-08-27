فيديو | إغلاق أضواء ملعب النصر يحرم الوحدة من التعادل!

حقق النصر الفوز على نظيره الوحدة بهدف نظيف في مباراة الجولة الأولى من دوري روشن والتي جمعت الفريقين على ملعب مرسول بارك معقل الفريق الفائز.
الفوز جاء برأسية من الكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء بعد كرة عرضية من الوافد الجديد جيسلان كونان.
لكن عقب الهدف الوحيد للمباراة حدثت واقعة أثارت بعض الجدل حيث تم إغلاق الأضواء الأساسية لملعب مرسول بارك مع تشغيل بعض الأضواء الثانوية من أجل الاحتفال.
في الوقت نفسه كان فريق الوحدة يتوجه نحو منتصف الملعب من أجل استئناف اللعب، في ظل وجود كافة نجوم النصر خارج حدود الملعب للاحتفال.
القانون كان يسمح للوحدة باستئناف اللعب طالما أن كافة عناصر النصر خارج حدود الملعب، لكن يبدو أن إغلاق الأضواء قد منع الفريق من ذلك.
الطريقة الجديدة في الاحتفال بالأهداف في ملعب مرسول بارك أثارت الكثير من الجدل، في ظل عدم مقدرة القنوات الناقلة على نقل احتفالات اللاعبين، بالإضافة إلى بعض الجدل الخاص بالحكام.
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 27, 2022
د4' ابوبكر يفتتح التسجيل مبكرًا
النصر 1 × 0 الوحدة#النصر_الوحدة
#SSC pic.twitter.com/NYWebjJBTa
حيث يرى البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن إغلاق الأضواء عقب الهدف مباشرة يعد ضغط على الحكم من أجل احتسابه حتى وإن كان هناك أي خطأ يمنع ذلك.
جدير بالذكر أن اللقاء انتهى بذلك الهدف، ليحصد النصر أول ثلاثة نقاط في البطولة بنفس رصيد الاتحاد والشباب والهلال والتعاون وأبها والطائع وضمك وبفارق الأهداف.
اشترك الآن واحصل على خصم 25% على باقة الرياضة لمدة سنة كاملة تدفع شهريًا
اختيارات المحررين
- تساعية ليفربول ليست الأولى.. أكبر النتائج في تاريخ الدوري الإنجليزي!
- جول إنسايدر | حسين عبد الغني .. السعودي الأنجح داخل وخارج كرة القدم
- ماني أفضل وهالاند سيتجاوزه .. ردود أفعال أداء صلاح ضد بورنموث
- شبح ولا يجيد التسديد والسرعة.. ردود الأفعال حول أداء محرز ضد كريستال بالاس
- النصر والوحدة | جارسيا "ملك التفاصيل" .. إشادة وتحذير!