فيديو | اعتراف نصراوي خطير من فهد الهريفي

نجم النصر التاريخي يتحدث عن خروج النصر من دوري أبطال آسيا عقب خسارته من الهلال

واصل فهد الهريفي نجم النصر التاريخي إثارته للجدل في السوشيال ميديا خاصة تويتر، إذ بث مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على سناب شات حمل اعترافًا خطيرًا من جانبه يتعلق بخروج الفريق من دوري أبطال آسيا.

العالمي خرج من دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام الهلال 2-1 في نصف النهائي الذي احتضنه ملعب مرسول بارك في الرياض الأسبوع الماضي، وهي المرة الثانية على التوالي التي يفشل الفريق فيها في تجاوز الخطوة الأخيرة قبل المباراة النهائية للبطولة الأغلى في القارة.

الهريفي: تلك مشكلة النصر الأساسية ولهذا خسر أمام الهلال

الهريفي أكد أن النصر أضاع أسهل بطولتين لدوري أبطال آسيا خلال الموسمين الأخيرين، بالخساة تارة أمام برسبوليس وتارة أخرى أمام الهلال.

إذ قال "أضعنا من أيدينا بطولتين من أسهل بطولات آسيا، بطولة الموسم الماضي والجاري، واجهنا الوحدة على ملعبنا ونصف النهائي والنهائي على ملعبنا، لكن تلك هي نتائج العمل الذي ينقصه الفكر الإداري، وربنا يستر من الأيام القادمة وما تخفيه".

وأوضح الهريفي أن مشكلة النصر الأساسية في السنوات الـ3-4 الأخيرة هي البناء والهدم المتكرر والعودة دومًا إلى نقطة البداية، مشيرًا إلى أن ذلك يدل على أن من يخطط للنادي أخطاءه كثيرة ومتكررة، وأن النادي لا يُدار بفكر".

وأوضح حديثه قائلًا "الفريق الذي يُنافس على اللقب يجب أن يمتلك عناصر جيدة في كافة الخطوط، حارس مرمى ومدافع ولاعب وسط، لكن ما حدث في النصر أن تم التعاقد مع 5 أجانب في خط واحد هو الهجوم وإهمال مراكز أخرى لا يتوفر فيها العنصر المحلي بالصورة المطلوبة، هذا لا يحدث إلا في النصر".

الهريفي معترفًا: سنتألم كثيرًا حين يفوز الهلال بآسيا

الهريفي أتم تصريحاته المثيرة باعتراف خطير، إذ قال "أخفقنا في وقت يمر به منافسونا بأسوأ فتراتهم، سواء محليًا أو قاريًا، في وقت كان يجب فيه من أخطائنا السابقة في آسيا وأن لا نكررها، لكننا للأسف نكابر ونريدها أن تسير بالفكر العشوائي الذي ينقصه الفكر الإداري ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب".

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🔵 الصريح فهد الهريفي في تصريح واقعي :

🔴 سنتألم كثيرا عندما يحقق الهلال الاسيوية pic.twitter.com/SbLabVEdOk — الشبابيّة (@alshbabeh) October 23, 2021

"أخفقنا وسنتألم كثيرًا حين يفوز منافسنا "الهلال" بدوري أبطال آسيا، سيفوز بها وهو في أضعف حالاته لكنه استفاد من العمل التراكمي لديه، فيما نحن ليس لدينا هذا العمل ولذا أخفقنا".

يُشار إلى أن النصر لن يُشارك في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا لعدم حلوله في المقاعد المؤهلة للبطولة في الموسم الماضي من الدوري السعودي.

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