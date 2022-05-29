فيديو | إصابات بالرؤوس ودماء وألعاب نارية في ليلة هبوط سانت إيتيان

جماهير سانت إيتيان لم تحتمل الخسارة والهبوط إلى الدرجة الثانية فوقع ذلك المشهد المؤسف.

شهدت مباراة سانت إيتيان أمام أوكسير الحاسمة في عملية الصعود والهبوط من وإلى الدوري الفرنسي الكثير من الأحداث المؤسفة بمجرد أن أطلق الحكم صافرة النهاية.

جاء هذا بعد أن خسر سانت إيتيان مباراة أوكسير النهائية في دورة تحديد الصاعد من الدرجة الثانية والتي يطلق عليها مباراة الأمل الأخير للفريق الذي يخوضها بصفقته صاحب المركز الـ 18 في الدرجة الأولى.

جماهير سانت إيتيان لم تصدق نفسها بعد أن فشل فريقها في الفوز على أوكسير الذي أنهى الموسم في المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

أوكسير كان قد تفوق على باريس، وسوشو في طريقه إلى المباراة النهائية التي يلعبها فريق الدرجة الأولى بشكل مباشر دون خوض المباريات التي تسبقها.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تقرر ركلات الترجيح النتيجة النهائية، حيث أهدر رياض بودبوز الركلة الأولى لفريقه ثم سجل الفريقين التسع ركلات المتبقية بنسبة نجاح 100%.

جماهير سانت إيتيان لم تصدق نفسها أن ناديه سيهبط للدرجة الأدنى، بالرغم من أن فريقهم كان مهدد بالهبوط بشكل مباشر لولا التعادل في الجولة الأخيرة مع نانت.

واقتحمت الجماهير الملعب وأطلقت الألعاب النارية وبدأت في ضرب عناصر فريقها ونجوم فريق أوكسير دون أي ذنب.

Barbarie en la Promoción de Francia. Saint Etienne, club con más ligas ganadas (junto a PSG), enfrentaba al Auxerre. Ida, 1-1. Vuelta, 1-1. En los penales perdió 5-4, descendió tras 18 años y la barra entró a la cancha y arrojó bengalas a jugadores rivales.pic.twitter.com/Vtkl5FRj31 — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) May 29, 2022

Saint-Etienne descendió a la Ligue 2 y Auxerre va a #Ligue1 tras ganar 4-5 en los penales.



Así reaccionaron los delincuentes que se hacen llamar sus hinchas: lanzaron bengalas a los jugadores rivales y le dieron al portero Donovan León.



Lementable 😡pic.twitter.com/TE5ZNhImg6 — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) May 29, 2022

جدير بالذكر أن ذلك هو المشهد المؤسف الثاني في الملاعب الفرنسية الذي نراه عطلة نهاية الأسبوع هذه، بعد اقتحام جماهير ليفربول لستاد دو فرانس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.