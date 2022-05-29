فيديو | إصابات بالرؤوس ودماء وألعاب نارية في ليلة هبوط سانت إيتيان
شهدت مباراة سانت إيتيان أمام أوكسير الحاسمة في عملية الصعود والهبوط من وإلى الدوري الفرنسي الكثير من الأحداث المؤسفة بمجرد أن أطلق الحكم صافرة النهاية.
جاء هذا بعد أن خسر سانت إيتيان مباراة أوكسير النهائية في دورة تحديد الصاعد من الدرجة الثانية والتي يطلق عليها مباراة الأمل الأخير للفريق الذي يخوضها بصفقته صاحب المركز الـ 18 في الدرجة الأولى.
جماهير سانت إيتيان لم تصدق نفسها بعد أن فشل فريقها في الفوز على أوكسير الذي أنهى الموسم في المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.
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أوكسير كان قد تفوق على باريس، وسوشو في طريقه إلى المباراة النهائية التي يلعبها فريق الدرجة الأولى بشكل مباشر دون خوض المباريات التي تسبقها.
وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تقرر ركلات الترجيح النتيجة النهائية، حيث أهدر رياض بودبوز الركلة الأولى لفريقه ثم سجل الفريقين التسع ركلات المتبقية بنسبة نجاح 100%.
جماهير سانت إيتيان لم تصدق نفسها أن ناديه سيهبط للدرجة الأدنى، بالرغم من أن فريقهم كان مهدد بالهبوط بشكل مباشر لولا التعادل في الجولة الأخيرة مع نانت.
واقتحمت الجماهير الملعب وأطلقت الألعاب النارية وبدأت في ضرب عناصر فريقها ونجوم فريق أوكسير دون أي ذنب.
جدير بالذكر أن ذلك هو المشهد المؤسف الثاني في الملاعب الفرنسية الذي نراه عطلة نهاية الأسبوع هذه، بعد اقتحام جماهير ليفربول لستاد دو فرانس قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.