فيديو | استعاد أفضل أيامه .. هدف مذهل لكارلوس إدواردو في الدوري البرازيلي

نجم الهلال السابق خطف الأنظار في الدوري البرازيلي

يبدو أن كارلوس إدواردو نجم الهلال سابقًا استعاد أفضل أيامه مع ناديه الجديد بوتافوجو البرازيلي، والذي انضم له في يوليو الماضي عقب نهاية تجربته القصيرة مع الأهلي السعودي.

إدواردو لعب مع بوتافوجو 9 مباريات في الدوري البرازيلي سجل بها 3 أهداف وصنع هدفين، وقد أصبح أحد أهم نجوم الفريق وعناصره الأساسية.

صاحب الـ34 عامًا تألق خلال المباراة الأخيرة أمام فاسكو دي جاما وسجل هدفين ليقود بوتافوجو للفوز 4-2 بعد مباراة مثيرة بين الطرفين.

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أحد هدفي إدواردو جاء بطريقة مذهلة، إذ سجله بتسديدة مقصية خلفية رائعة فجرت الاحتفالات في ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي.

إدواردو سبق أن لعب 145 مباراة مع الهلال سجل بها 75 هدفًا وصنع 19، وقد لعب للأهلي السعودي وشباب الأهلي الإماراتي كذلك.