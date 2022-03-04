فيديو | أحد الجماهير يُرعب جافي، وبيدري يسقط ضاحكًا

تعرض اللاعب بابلو جافي نجم وسط ملعب برشلونة الشاب إلى مقلب من أحد جماهير النادي الكتالوني قبل ساعات.

جاء هذا عندما كان اللاعب الشاب يجلس إلى جوار زميله بيدري جونزاليس في سيارة الأخير خارج أسوار النادي.

الثنائي كانا يغادرا ملعب التدريبات بعد انتهاء الحصة الخاصة بالاستعداد لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني.

Pedri can't stop laughing because of Gavi 😂😂❤ pic.twitter.com/09n6cQd7f0 — Jaiden 🎗 (@Xavi6Era) March 4, 2022

واقترب أحد الجماهير بشدة من نافذة جافي الذي لم يتمالك نفسه وفزع بشكل كبير ليجد نفسه ضحية تصوير المشجع.

تم نشر المقطع على أحد حسابات الجماهير على موقع "تيك توك" ولاقى إعجاب الآلاف المحبين للنجم الشاب، لكنهم لم يكونوا وحدهم.

في الوقت نفسه الذي كان فيه جافي يتعرض للمقلب لم يتمالك زميله بيدري نفسه من الضحك، وهو ما ظهر في المقطع.

جدير بالذكر أن برشلونة الذي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة يحل ضيفًا على إلتشي مساء السبت.