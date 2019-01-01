فيديو| احتفالات عارمة بفوز الجزائر عقب رصاصة محرز
تأهل المنتخب الجزائري إلى نهائي كأس أمم إفريقيا (مصر 2019) بعد الفوز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف وحيد في نصف نهائي المسابقة.
جاء ذلك بهدف رياض محرز من ركلة حرة في الدقيقة 95، بعد لحظات قليلة من ضياع كرة إسماعيل بن بناصر في العارضة.
العارضة تعاند #محاربي_الصحراء في الوقت القاتل!#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/OUrC3wxOiR— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٤ يوليو ٢٠١٩
على الفور اندلعت الاحتفالات الجزائرية من الجماهير في المدرجات واللاعبين على أرضية الملعب، بتأهل مستحق لنهائي المسابقة.
أجمل نهاية لأجمل حكاية! #محاربي_الصحراء إلى نهائي #كأس_أمم_إفريقيا - مصر 2019 💪#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/qDYKF9QaCJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١٤ يوليو ٢٠١٩
ويبحث الخضر عن الحصول على لقبهم الثاني تاريخياً، بعد اللقب الأول في الديار الجزائرية عام 1990.
يذكر أن محاربي الصحراء سيلتقون بالمنتخب السنغالي في نهائي المسابقة، فيما يلتقي نيجيريا وتونس لتحديد صاحب المركز الثالث.