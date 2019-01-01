فيديو| احتفالات سنغالية راقصة عقب التأهل إلى النهائي

السنغال إلى النهائي بهدف عكسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

احتفل المنتخب السنغالي بتأهله إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية، وذلك بالرقص على أرضية الملعب عقب نهاية المباراة.

وكان المنتخب السنغالي قد فاز على نظيره التونسي في نصف النهائي بهدف نظيف، بعد الاحتكام إلى الوقت الإضافي عقب نهاية الأصلي بالتعادل السلبي.

سجل هدف المباراة الوحيد المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في شباكه في الدقيقة 100، عقب خروج خاطئ من الحارس معز حسن.

🕺What do you do when you qualify to the final? You dance!🕺



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وكان المنتخب السنغالي قد فاز على أوغندا في دور الـ16 1-0 ثم على بنين بنفس النتيجة في ربع النهائي، وها هو ينتظر الفائز من الجزائر ونيجيريا في النهائي.

يذكر أن المنتخب التونسي الذي سيلعب على تحديد المركز الثالث، كان قد فاز على غانا بركلات الترجيح ثم مدغشقر 3-0 في الأدوار الإقصائية.