فيديو| احتفالات سنغالية راقصة عقب التأهل إلى النهائي

احتفل المنتخب السنغالي بتأهله إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة على الأراضي المصرية، وذلك بالرقص على أرضية الملعب عقب نهاية المباراة.

وكان المنتخب السنغالي قد فاز على نظيره التونسي في نصف النهائي بهدف نظيف، بعد الاحتكام إلى الوقت الإضافي عقب نهاية الأصلي بالتعادل السلبي.

سجل هدف المباراة الوحيد المدافع التونسي ديلان برون بالخطأ في شباكه في الدقيقة 100، عقب خروج خاطئ من الحارس معز حسن.

