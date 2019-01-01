فيديو - اتحاد طنجة يهزم الزوراء في ثاني مبارياته بالبطولة العربية
حقق اتحاد طنجة المغربي فوزه الأول بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" أمام الزوراء العراقي بثلاثية نظيفة، على ملعب مركب محمد الخامس، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لدور الـ32.
في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، سجل مصطفى كمارا الهدف الأول للفريق المغربي بعدما استلم عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة في المرمى.
وبعدها بدقيقتين فقط، عزز محمد العمراوي من تقدم الفريق الطنجاوي بهدف ثانٍ من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
مع مرور 15 دقيقة من الشوط الثاني، جاء ثالث الأهداف من ضربة جزاء سددها صالح الطاهر بنجاح على يسار حارس المرمى جلال حسن، الذي سقط في اتجاهها لكن الكرة كانت أسرع منه.
وفي الدقيقة 72 من عمر المباراة، أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر المباشر في وجه موكوكو، إثر تدخله العنيف على لاعب الزوراء.
صافرة النهاية.. #اتحاد_طنجة المغربي يكسب #الزوراء العراقي بثلاثية نظيفة.. شاهد أهداف المباراة#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/R1FiQat0Xg— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2019
الفوز منح اتحاد طنجة أولى ثلاث نقاط له في مشواره بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الأولى أمام الرفاع البحريني، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد الزوراء عند ثلاث نقاط، جمعها بعد أن فاز في اللقاء الأول أمام هورسيد الصومالي.