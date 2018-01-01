فيديو – إيتو يقود قطر للفوز برباعية على حساب الخريطيات

المهاجم الكاميروني يتألق في ثاني جولات كأس نجوم قطر

فيسبوك تويتر بلال محمد

قاد المهاجم الكاميروني صامويل إيتو، فريقه قطر القطري إلى تحقيق فوزاً كبيراً على حساب الخريطيات، في إطار ثاني جولات كأس نجوم قطر.

المهاجم الكاميروني افتتح التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعد عرضية من الجهة اليمني قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

وبعد تسع دقائق، أضاف فضل عمر الهدف الثاني لفريقه، بعد متابعة لكرة رأسية، لتسكن الكرة الشباك معلنة عن الهدف الثاني.

وقبل نهاية الشوط الأول، بخمس دقائق، أطلق إيتو قذيفة أرضية من مشارف منطقة الجزاء، لتسكن الشباك، وينتهي الشوط الأول، بتقدم قطر بثلاثية نظيفة.

وفي الدقيقة 68، أضاف على المهندي الهدف الرابع لفريق، بضربة رأسية بعد عرضية من الجهة اليسرى.

الجدير بالذكر ان قطر يحتل المركز الثاني، في مجموعته بكأس نجوم قطر برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الغرافة المتصدر.