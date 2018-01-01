فيديو – إيتو يقود قطر للفوز برباعية على حساب الخريطيات
بلال محمد فيسبوك تويتر
قاد المهاجم الكاميروني صامويل إيتو، فريقه قطر القطري إلى تحقيق فوزاً كبيراً على حساب الخريطيات، في إطار ثاني جولات كأس نجوم قطر.
المهاجم الكاميروني افتتح التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعد عرضية من الجهة اليمني قابلها بلمسة واحدة في الشباك.
📹 فيديو | هدف #نادي_قطر الاول عن طريق اللاعب صامويل إيتو#الخريطيات_نادي_قطر ٠-١
الجولة الرابعة | #كأس_QSL@QatarSportClub pic.twitter.com/TpOJaKV0rE— مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) December 21, 2018
وبعد تسع دقائق، أضاف فضل عمر الهدف الثاني لفريقه، بعد متابعة لكرة رأسية، لتسكن الكرة الشباك معلنة عن الهدف الثاني.
📹 فيديو | هدف #نادي_قطر الثاني عن طريق اللاعب فضل عمر #الخريطيات_نادي_قطر ٠-٢
الجولة الرابعة | #كأس_QSL@QatarSportClub pic.twitter.com/ON2sviej5S — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) December 21, 2018
وقبل نهاية الشوط الأول، بخمس دقائق، أطلق إيتو قذيفة أرضية من مشارف منطقة الجزاء، لتسكن الشباك، وينتهي الشوط الأول، بتقدم قطر بثلاثية نظيفة.
📹 فيديو | هدف #نادي_قطر الثالث عن طريق اللاعب صامويل إيتو#الخريطيات_نادي_قطر ٠-٣
الجولة الرابعة | #كأس_QSL@QatarSportClub pic.twitter.com/jXu7kUYqK2 — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) December 21, 2018
وفي الدقيقة 68، أضاف على المهندي الهدف الرابع لفريق، بضربة رأسية بعد عرضية من الجهة اليسرى.
📹 فيديو | هدف #نادي_قطر الرابع عن طريق اللاعب علي المهندي #الخريطيات_نادي_قطر ٠-٤
الجولة الرابعة | #كأس_QSL@QatarSportClub pic.twitter.com/yURTNQUmTC — مؤسسة دوري نجوم قطر (@QSL) December 21, 2018
الجدير بالذكر ان قطر يحتل المركز الثاني، في مجموعته بكأس نجوم قطر برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن الغرافة المتصدر.