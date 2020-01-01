فيديو | إليشيتش يسجل من منتصف الملعب في سباعية أتالانتا

أتالانتا سحق تورينو بسباعية والسلوفيني سجل هاتريك

حقق أتالانتا انتصاراً كاسحاً مساء السبت على مضيفه تورينو قوامه سبعة أهداف نظيفة بالملعب الأولمبي بتورينو، وذلك لحساب الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

ونصب السلوفيني يوسيب إليشيتش نفسه نجماً للمباراة بعدما سجل ثلاثية، منها هدفاً جاء من ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب وضعها مباشرة في الشباك.

وبهذا الانتصار يواصل رجال المدرب جيان بييرو جاسبيريني النتائج الكبيرة بعد الانتصار على بارما وميلان في الأسابيع الماضية بخماسية نظيفة.

ويحتل أتالانتا حالياً المركز الرابع مناصفة مع روما برصيد 38 نقطة، بانتظار مواجهة الأخير أمام لاتسيو بنفس الجولة.