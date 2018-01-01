بيرنارديسكي يتعرض لإصابة جديدة

جناح يوفنتوس مازال يُعاني من الإصابات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن يوفنتوس تعرض جناحه فيديريكو بيرنارديسكي لإصابة عضلية، لكن دون الإعلان عن مدة غيابه عن اللعب.

وجلس لاعب فيورنتينا السابق على مقاعد البدلاء خلال المباريات الثلاثة الأخيرة في السيري آ بعدما كان قد شارك لـ10 دقائق فقط أمام فريقه السابق إثر عودته من الإصابة، وفيما كان يُتوقع أن يلعب ضد أتالانتا، أعلن النادي تعرضه للإصابة.

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وأصدر يوفنتوس بيان قال فيه أن بيرنارديسكي تعرض لإصابة عضليه في فخذه الأيمن وسيتم متابعة حالته يومًا بيوم، وهو ما يؤكد غيابه عن مواجهة أتالانتا يوم الأربعاء القادم وربما عن آخر جولات الدور الأول يوم 29 ديسمبر المقبل.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا لم يلعب سوى 330 دقيقة هذا الموسم في السيري آ، سجل خلالها هدفين وصنع هدف واحد.