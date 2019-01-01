فيديتش: فان دايك ليس أفضل من أي مدافع في مانشستر يونايتد

نيمانيا فيديتش نجم مانشستر يونايتد السابق يشيد بما يقدمه فيكتور ليندولف مدافع الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة ويؤكد أن فان دايك ليس أفضل من مدافعي ال

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد نيمانيا فيديتش نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل بدفاع الشياطين الحمر الحالي وبما يقدمه اللاعب السويدي فيكتور ليندولف في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيديتش وأشاد خلالها أيضًا بمدافع فريق ليفربول الهولندي فيرجل فان دايك قبل المواجهة الهامة بين الفريقين.

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وقال فيديتش: "أعتقد أن ليندولف بدأ مسيرته مع مانشستر يونايتد بشكل سيء نوعًا ما ومر بأوقاتًا صعبة للغاية لكنه عاد لأفضل حالاته وذلك يستحق الإشادة".

وأضاف: "الأمر ليس سهلًا على الإطلاق ألا تبدأ بشكل جيد مع الفريق وتنال كل ذلك النقد من الاعلام، خاصة أنه يلعب لمانشستر يونايتد وهو نادي كبير".

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وأكمل: "فان دايك مدافع عظيم ولديه قدرات فنية وبدنية كبير ويقدم مستويات طيبة للغاية مع ليفربول في الفترة الأخيرة كما يملك سرعة كبيرة".

واختتم تصريحاته: "لكن علينا أن نمنح الفريق من حوله حقهم، فهم يقدمون الكثير في الفترة الماضية كفريق كامل، وإذا حدث المثل في مانشستر يونايتد سنرى المدافعين في حال أفضل".