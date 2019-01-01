فيديتش: سولشار أفضل لمانشستر يونايتد من أحسن مدربي العالم

فيديتش يتحدث عن ضرورة استمرار سولشار مع مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث نجم مانشستر يونايتد السابق نيمانيا فيديتش حول مدرب الشياطين الحمر الحالي أولي جونار سولشار، متمنيًا تجديد الثقة فيه.

وكان سولشار قد حظي بدعم العديد من أساطير مانشستر يونايتد كان أبرزهم ريو فيرديناند وريان جيجز وجاري نيفيل.

وبخصوص ذلك، قال فيديتش إن سولشار مناسب في الوقت الحالي مناسب لمانشستر يونايتد أكثر من أي مدرب في العالم.

أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وأضاف: "مانشستر يونايتد في الوقت الحالي لا يحتاج إلى مدرب كبير بقد ما يحتاج إلى من يحتوي غرفة الملابس وما بها من مشكلات"

وتابع: "سولشار حقق الكثير من الأشياء الإيجابية في فترة قياسية، وهو شيء يمكن استنتاجه من التغير في أداء اللاعبين، هذا يستدعي إعطاءه فرصة أكبر"

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يذكر أن أولي جونار سولشار كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد في منتصف ديسمبر الماضي خلفًا لجوزيه مورينيو.