فيدال يُهاجم تين هاج ويُحذر رونالدو من المدربين الصُلع!

النجم التشيلي يشن هجومًا لاذعًا على المدرب الهولندي

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شن التشيلي أرتورو فيدال هجومًا لاذعًا على الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، مبديًا دهشته من تخليه عن النجم كريستيانو رونالدو.

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رونالدو رحل عن مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي بفسخ العقد بالتراضي، وذلك عقب تصريحاته الصادمة مع الإعلامي بيرس مورجان التي اتهم خلالها النادي بخيانته وأكد أنه لا يكن أي احترام للمدرب الهولندي.

صحيفة أوليه البرازيلية نقلت عن فيدال قوله خلال ظهوره في بث عبر الإنترنت "المدرب بدأ بشكل سيئ تمامًا، كيف يُمكنه التخلي عن كريستيانو رونالدو؟ هكذا هم هؤلاء الرجال. لقد كان هداف الفريق ورغم هذا تخلى عنه".

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فيدال وجه تحذيرًا مبطنًا للنجم البرتغالي بعدم التعامل مع الرجال الصُلع مجددًا، إذ أتم قائلًا "الرجال الصُلع معقدون دومًا".

يُشار إلى أن رونالدو يحظى ببداية موسم مذهلة مع النصر حيث يتصدر قائمتي الهدافين وصانعي الأهداف في دوري روشن السعودي.

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