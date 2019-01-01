النتائج المباشرة
كأس الملك الاسباني

فيدال يُنهي أزمته في إيطاليا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
فيدال أنهى الأمر بشكل سريع

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

حل متوسط الميدان التشيلي، أروتور فيدال، لاعب برشلونة الحالي، أزمته المالية في إيطاليا.

وظهرت تقارير أمس، بأن فيدال لم يدفع قيمة إيجاره لبعض المنازل، والتي تخطت حاجز الـ18 ألف يورو.

وأكدت ماركا الإسبانية اليوم، أن اللاعب قام بحل الأمر عن طريق تحويل مالي بنكي.

اختيارات المحررين

وجاء دفع اللاعب التشيلي البالغ 31 عامًا، ليؤكد حسن نيته وإنهاء الأمر، ليتم إلغاء القضية المرفوعة ضده وإغلاقها.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن لاعب يوفنتوس السابق، دفع 18.489 ألف دولار لإنهاء الأمر، كما سيدفع كافة المصاريف الإدارية للمحكمة.

ولعب التشيلي 4 مواسم مع يوفنتوس، حقق لقب الدوري 4 مرات، وكذلك لقب كأس إيطاليا، ولقبين لسوبر إيطاليا، وتأهل لنهائي دوري الأبطال 2015.

الموضوع التالي:
كأس آسيا | قطر تقهر لبنان بثنائية وتتقاسم الصدارة مع السعودية
الموضوع التالي:
زلاتكو: أتمنى تتويج السعودية أو الإمارات بكأس آسيا 2019
الموضوع التالي:
باسم قاسم لجول: التركيز على إيران قد يكلف العراق الهزيمة أمام اليمن
الموضوع التالي:
التعاون يتعاقد مع البرازيلي بيترولينا من آفيش البرتغالي
الموضوع التالي:
بالدي يؤكد أن العنصرية لن تنتهي
إغلاق