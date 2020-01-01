فيدال يفتح النار على برشلونة ويؤكد: اتصال يوفنتوس سيجعلني سعيدًا

فيدال قريب من يوفنتوس بسبب بيرلو ومشاكل برشلونة

فتح أرتورو فيدال النار على إدارة برشلونة بسبب طريقة التعامل التي تلقاها هناك، مؤكدًا أنه لا أحد مثله وأنه الأفضل في آخر 13 عامًا.



وكان فيدال قد تم إبلاغه بأنه خارج حسابات المدرب رونالد كومان بالنسبة للموسم المقبل على الرغم من تبقي عام في عقده مع الفريق.



التشيلي لا يتوقف عن الانتقادات ويتحدث بوضوح شديد عن برشلونة والمشاكل التي واجهها هناك مع تعاقب المدربين ولعبه في أوقات متقطعة.

وحول إدارة برشلونة قال فيدال إن المسؤولين قد فعلوا الكثير من الأشياء التي لا تتماشى مع فريق يلعب في المستوى الأول، في النهاية جاء العقاب قاسيًا من بايرن ميونخ.

وأضاف: "يجب على برشلونة أولاً تغيير طريقة تفكيرهم، ومعرفة أن كرة القدم قد تطورت كثيرًا، الحمض النووي متخلف بالفعل والفرق الأخرى تتحسن في جوانب أخرى؛ كرة القدم في الوقت الحالي هي أكثر بدنية، مع المزيد من القوة والسرعة"

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وتابع: "أرتورو فيدال هو الأفضل ولا أحد مثله، هذه حقيقة واضحة لا تحتاج إلى الحديث عنها، الأرقام تفسر ذلك في الـ 13 سنة الماضية، لم أذهب إلى فريق إلا وغيرته للأفضل"

عند سؤاله بعد ذلك عن وصول بيرلو إلى مقاعد البدلاء في يوفنتوس والشائعات حول توقيعه للسيدة العجوز، قال التشيلي إن بيرلو كان مذهلاً عندما لعب، وتخيله كمدرب مثير للغاية"

وأردف: "إذا اتصل بي هو أو يوفنتوس فسأكون سعيدًا، لكن يجب أن أكون هادئًا، إذا حدث ذلك، فإنه سيصبح واقعًا، أعترف أن لدي الكثير من المودة ليوفنتوس وأندريا"

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يذكر أن فيدال قد انتقل إلى برشلونة في صيف العام 2018 ولكنه لم يقدم المنتظر منه بسبب عدم حصوله على الفرص الكافية من وجهة نظره.