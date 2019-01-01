فيدال يدخل في مفاوضات نيمار وبرشلونة

الحديث مستمر عن صفقة نيمار

فيسبوك تويتر هيثم محمد

جاء استبعاد أرتورو فيدال، النجم التشيلي، من قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في افتتاح الليجا ليثير التكهنات حول مستقبله مع الفريق.

ورفض إيرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، الكشف عن مستقبل فيدال في المؤتمر الصحفي للمباراة، وقال إنه يعتمد عليه ولكن سنرى ماذا سيحدث.

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وقالت "لو باريسيان" إن فيدال قد يكون جزءاً من عرض برشلونة إلى باريس سان جيرمان للحصول على نيمار مع البرازيلي فيليبي كوتينيو.

وأشارت الصحيفة أن برشلونة سيعرض فيدال وكوتينيو ومبلغ 60 مليون يورو لتخفيض قيمة الصفقة والمبلغ الذي يطلبه النادي الفرنسي.

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وربطت الصحف الإيطالية طوال الصيف بين فيدال وإنتر بسبب عزم مدربه السابق أنطونيو كونتي على التعاقد معه لتعزيز صفوف النيراتزوري.

وانضم فيدال إلى صفوف برشلونة فقط الصيف الماضي، وفشل في فرض نفسه أساسياً على تشكيلة الفريق الكتالوني.