فيدال : ميسي لا يُقارن برونالدو وانتقلت لإنتر من أجل كونتي

تحدث عن علاقته بالنجم الأرجنتيني والفريق المرشح للفوز بالدوري الإيطالي

أكد أرتورو فيدال لاعب وسط إنتر الإيطالي، على قوة العلاقة التي تجمعه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، مؤكدًا أنه خارج المقارنات مع أي لاعب آخر.

لاعب الوسط المخضرم الذي رحل مؤخرًا عن برشلونة، تحدث في حوار مع صحيفة "كورييري ديلو سبورت" عن التجربة الجديدة التي يعيشها مع إنتر.

وقال فيدال في حديثه:"كنت بخير مع برشلونة، قضيت بعض الأوقات السعيدة مع رفاق أصبحوا أكثر من أصدقاء، الشخص يريد البقاء في مكانه عندما يكون سعيدًا ويشعر بالاستقرار".

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وأضاف:"أنا هنا من أجل أنطونيو كونتي بشكل خاص، لعبت 3 سنوات معه في يوفنتوس، فزنا بالعديد من البطولات وكانت تجربة لا تنسى".

وأما عن الزميل الأفضل له في إنتر:"حكيمي ولوكاكو ولاوتارو، هنا كلهم أقوياء جدًا وأعمارهم صغيرة، لو تعلموا من المدرب سنفوز بالبطولات".

وعن المدرب المفضل له:"أشعر بسعادة كبيرة جدًا مع كونتي، وهناك العديد من المدربين الذين تعلمت الكثير معهم".

الهزيمة في الديربي أمام ميلان وضد ريال مدريد:"أشعر بالإحباط بكل تأكيد، ريال هو أحد أقوى الفرق في العالم، نشعر بالأسف بسبب الخسارة ضدهم، ولكن دعونا لا ننسى عودتنا بعد التأخر بثنائية نظيفة".

التأهل لدور الـ16:"لدينا ثقة كبيرة في الصعود، وأنا مقتنع بتأهلنا رغم فقدان بعض النقاط".

المرشح الأول للفوز بالدوري الإيطالي:"مازال يوفنتوس هو الأقرب حتى الآن".

ليونيل ميسي أم كريستيانو رونالدو :"لا يوجد مقارنة، ميسي من كوكب آخر".

العلاقة مع ميسي:"قضيت أوقات رائعة معه، وبقيت أشياء كثيرة في قلبي، هناك صداقة قوية بيننا، والأمر حدث معي في يوفنتوس وبايرن ميونخ، حيث قمت بتكوين صداقات قوية مع العديد من اللاعبين".

فيدال سبق أن قام بكتابة رسالة إلى ميسي بالتحديد بعد رحيله عن برشلونة، حيث قال للنجم الأرجنتيني "سنلتقي مرة أخرى".

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النجم التشيلي قال عن هذه الواقعة:"لا أعرف هل سيبقى في برشلونة أم لا، أتمنى أن يكون سعيدًا ولا أعرف أي شيء عن انتقاله لإنتر، ولكن سنرى ".

يذكر أن ميسي يدخل العام الأخير من عقده مع برشلونة، وسط غموض كبير حول إمكانية التوقيع على عقد جديد.