فيدال: مرتاح أكثر في تشيلي ولا ننافس على اللقب

تعرف على تصريحات فيدال حول موقف تشيلي في كوبا أمريكا

أكد أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، أنّ منتخب تشيلي غير مرشح للتتويج ببطولة كوبا أمريكا خلال الموسم الجاري مشيدًا بمستواه مع بلاده.

تشيلي تتواجد في المجموعة الثالثة من كوبا أمريكا رفقة أوروجواي وإكوادور واليابان.

وقال فيدال في تصريحات صحفية: "أعلم أنّ منتخب تشيلي حاليًا أقل مما كان عليه في وقت سابق وسوف نعاني خلال هذه النسخة".

وتابع: "رغم أننا غير مرشحين للفوز بالبطولة لكننا أبطال آخر نسختين وعلينا القتال لأجل تقديم أفضل ما لدينا وعدم التراخي".

💫 "بإمكان هازارد أن يكون أساسيًا في أي فريق" 🗣️ pic.twitter.com/LmTywhGLTa — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 7, 2019

واختتم: "أحب توظيف المدرب لي في المنتخب ومنحي حرية الحركة والزيادة الهجومية. أنا سعيد بما أقوم به في تشيلي".

جدير بالذكر أنّ تشيلي حقق اللقب في 2015 و2016 بالفوز على الأرجنتين بركلات الجزاء.