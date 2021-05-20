"هالاند ليس لوكاكو أو سواريز ولنر ماذا سيفعل في حضور الجمهور!"

انتقاد حاد من نجم إنتر للاعب دورتموند

علق متوسط ميدان إنتر أرتورو فيدال على تألق إرلينج هالاند مع بوروسيا دورتموند ويقارن ما بين الموهبة الشابة النرويجية وأفضل الأسماء الهجومية على الصعيد العالمي في الوقت الراهن.

هالاند منذ ظهوره مع سالزبورج النمساوي في دوري الأبطال الموسم الماضي وهو أحد أفضل اللاعبين بمركز رأس الحربة على صعيد التهديفي في القارة العجوز.

ماذا قال فيدال عن صعود هالاند وتألقه في الفترة الماضية؟

متوسط الميدان علق مع "TNT" قائلاً: "هالاند لاعب جيد ولكنه يلعب منذ عام فقط، لا يمكنك مقارنته مع لوكاكو، لاوتارو، أو مبابي، هم في درجة أعلى منه".

وأكمل: "وفي درجة أعلى بكثير هناك ليفاندوفسكي وسواريز، هذا الثنائي الأفضل في العالم لأن الجودة والحيوية التي يتمتعان بها رهيبة".

وواصل: "بالنسبة لي هالاند لم يلعب بعد أمام جمهور وأمام ملعب ممتلئ، يجب أن تكون هدافاً في دوريك وتفوز ببطولات، وقتها يمكنك المنافسة مع الأفضل ونعرف من هو الأفضل".

ماذا قدم هالاند الموسم الجاري مع بوروسيا دورتموند؟

المهاجم النرويجي نجح مؤخراً في قيادة فريقه للتتويج بلقب كأس ألمانيا على حساب لايبزيج، وهي بطولته الأولى في الكرة الألمانية.

وفي الإجمال، سجل 25 هدفاً في الدوري وثلاثة في الكأس وعشرة في دوري أبطال أوروبا، ليواصل مسيرته وأرقامه المذهلة.

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