فيدال: مستقبلي هو برشلونة

التشيلسي مستمر في كتالونيا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد أرتورو فيدال، النجم التشيلي، استمراره في برشلونة الموسم المقبل رغم الشائعات عن إمكانية رحيله هذا الصيف.

تقارير في إيطالي وإسبانيا تحدثت عن اهتمام إنتر مجدداً بضم فيدال بعد مفاوضاته مع التشيلي الصيف الماضي وعدم إتمام الصفقة.

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وقال فيدال في مناسبة خيرية في تشيلي: "الآن أفكر فقط في العطلة، ولكن مستقبلي في برشلونة، لدي عامين بعد في عقدي مع النادي".

وأضاف: "أتمنى استمرار الجيل الذهبي لتشيلي ولا يتأثر برحيل بعض اللاعبين، سيأتي غيرهم ومن فازوا سيبقون لإعطاء الخبرات للجدد".

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فيدال كان قد شارك مع تشيلي في منافسات كوبا أمريكا الأخيرة، والتي شهدت بلوغ الفريق المربع الذهبي وحلوله رابعاً بعد الخسارة من بيرو ثم الأرجنتين.